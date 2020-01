TinderDoAtleticano: entenda por que a hashtag é a mais comentada no Brasil

O Atlético-MG entrou na lista dos principais assuntos da rede social Twitter neste domingo. Mas você sabe o motivo? Calma, o FERA explica. Os torcedores do clube criaram a hashtag #TinderDoAtleticano com a intenção de achar outros fãs do time para seguir nas redes sociais.

Tudo começou no sábado a partir de uma publicação do próprio Atlético-MG na rede social. "#AtleticanoSegueAtleticano e o #Galo em todas as redes sociais", escreveu o clube.

Na sequência, os torcedores começaram a publicar mensagens com as hashtags #TinderDoAtleticano e #AtleticanoSegueAtleticano. O assunto chegou a ser o mais comentado no Brasil. Além de fazer novas amizades, os torcedores também pretendem conseguir encontros românticos, assim como no aplicativo Tinder.

Até o perfil da Copa do Brasil entrou na brincadeira. Veja a repercussão:

não sou o patric, mas se eu entrar na sua vida não saio mais#TinderDoAtleticano — ???lê ?? (@Aleorfalii) January 12, 2020

O pessoal tá tão carente que as 10h da manhã em um domingo e tá todo mundo procurando um amor Tamo junto #TinderDoAtleticano — K???IO FILIPE (@Kaio1908) January 12, 2020

Se a meta do #TinderDoAtleticano não for essa eu nem entro na brincadeira pic.twitter.com/myUhcE0mcu — ???? ????N????R?? ?? (@ELMINEIRO__) January 12, 2020