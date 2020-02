Torcedor, atacante Hulk comparece a jogo do Palmeiras no Allianz Parque

A partida entre Palmeiras e Mirassol teve a presença de um ex-jogador da seleção brasileira: o atacante Hulk, do Shanghai SIPG, esteve presente no jogo neste domingo, ao lado dos filhos e da namorada. Hulk já afirmou diversas vezes que torce para o Palmeiras. Segundo o site globoesporte.com, ele foi ao Allianz Parque convidado por João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do clube.

Hulk pôde vir ao Brasil porque as disputas esportivas na China foram paralisadas, devido ao novo coronavírus que circula no país asiático. O atacante esteve no mesmo camarote que jogadores do Palmeiras, como Dudu (suspenso da partida) e Vinícius Silvestre e Lucas Esteves, cortados pelo limite para o banco de reservas.

Recentemente, o Palmeiras chegou a consultar a situação de Hulk junto ao Shanghai SIPG, mas o alto salário recebido pelo atleta impediu que a negociação entre o time brasileiro e os chineses avançasse.

Hulk deve ter gostado do que viu em campo, já que o Palmeiras venceu por 3 a 1. O Mirassol saiu na frente com Rafael Silva, já no segundo tempo, e o alviverde virou com gols de Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Luiz Adriano.