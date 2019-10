Torcida do Vasco 'invade' perfil da Qatar Airways após rumores de investimento

Os rumores sobre o possível interesse do fundo Qatar Sports em investir no Vasco, divulgado pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, levou os torcedores do clube carioca à loucura nas redes sociais.

De acordo com o jornalista, o Qatar Sports, que é dono do Paris Saint-Germain, vê com bons olhos a possibilidade de investir em clubes brasileiros e que o Vasco seria uma alternativa. Com a informação, os vascaínos não perderam tempo e chegaram até a "invadir" o perfil da Qatar Airways, companhia aérea de bandeira do Catar, nas redes sociais.

A reportagem do FERA verificou os dez últimos posts da Qatar Airways em sua conta na rede social Twitter e todos eles contavam com centenas de comentários feitos por torcedores do time carioca. A maioria apenas menciona o nome do clube. Veja alguns exemplos:

Vamos todos QATAR de coração... — Kauã Fellipe (@GameOver13OfC) October 28, 2019

Vasco da Gama ???? — Junior Sousa (@JuniorS27586423) October 28, 2019

E pro Rio de Janeiro, quando vai ser? VASCO — Celso Júnior ? (@CelsaoJr) October 28, 2019

VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASCO VASC — O Vasco já foi roubado hoje? (@ALS_CRVG) October 27, 2019

Além das reações nas redes sociais, os torcedores também criaram versões das camisas do Vasco com o patrocínio da companhia aérea. Confira:

Come to the club with the most beautiful football story. ???? ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ???? pic.twitter.com/RzK7l44WXk — Bira Gomes ?????? ???? (@BiraGomess) October 27, 2019

Apesar da notícia ter deixado a torcida do Vasco esperançosa, o presidente do clube, Alexandre Campello, afirmou em entrevista ao globoesporte.com, que ainda não foi procurado e está de portas abertas para iniciar uma parceria.