"VARmengo": Torcedores sugerem favorecimento da arbitragem ao Flamengo

Alguns torcedores nas redes sociais estão revoltados com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Os usuários entendem que o VAR e os árbitros têm favorecido o Flamengo no torneio. A revolta se intensificou neste domingo, após a vitória do time rubro-negro por 1 a 0 sobre a Chapecoense, em Chapecó, em duelo da 23ª rodada da competição. O gol que garantiu a vitória do Flamengo foi marcado por Bruno Henrique e suscitou muita discussão nas redes sociais.

Ao verem as imagens, os torcedores consideraram que Bruno Henrique estava impedido no momento em que recebeu o passe e, portanto, o lance deveria ter sido invalidado, justamente o contrário do que aconteceu, visto que o gol foi validado após a revisão do árbitro de vídeo.

"VARmengo né galera, CBF ta dando aquela força pro Flamengo não ficar só no cheiro esse ano", escreveu uma torcedora do Grêmio em sua conta no Twitter. O Grêmio é o adversário do Flamengo na semifinal da Copa Libertadores. No primeiro jogo, os times empataram em 1 a 1 e a equipe carioca, ironicamente, teve três gols anulado.

"VARmengo campeão brasileiro de 2019. Tudo decidido nos bastidores", ironizou um palmeirense no Twitter. O time alviverde tem 47 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo, e é o principal perseguidor do rival carioca na briga pelo título nacional.

As reclamações não se restringem ao gol de Bruno Henrique. Clubes, dirigentes e torcedores rivais do Flamengo também protestaram em outras ocasiões ao longo do campeonato, como no empate sem gols entre Flamengo e São Paulo, em que os são-paulinos se queixaram da não expulsão de Gabriel em um lance em que o atacante flamenguista pisou em Daniel Alves e só recebeu o cartão amarelo.

Veja abaixo algumas das reclamações nas redes sociais.

Dale VARMENGO a linha corta a cabeça do B. Henrique só para dar posição "legal" ao jogador do cheirinho Que vergonhoso pic.twitter.com/3zCVgQHrC4 — ⓟbortolotti (@bortolottti) October 6, 2019

“vou falar que o campeonato está comprado e colocar a culpa no VARMENGO” flamenguistas:pic.twitter.com/4R2gw7WEKV — natali ᶜʳᶠ (@natalicrf) October 6, 2019

"varmengo vocês compraram o brasileirão " eu: pic.twitter.com/RZnD3Bk8NJ — lena (@barcelonacrf) October 6, 2019

O incrível caso do jogador sem cabeça#VarMengo pic.twitter.com/6eerZiH9qN — Marcelo ⓟ (@M1ARCELO) October 6, 2019

VaRmEnGo Brasileirinho Tao roubando meu pomera fiu fiu pic.twitter.com/T3r7WkJWxX — João Victor (@xjoaovvo) October 6, 2019