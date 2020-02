Com a mão, jogador atira bola em outra para fazer desarme; veja

Stefan Kostov, jogador do Akademija Pandev, certamente pensou muito fora da caixa e encontrou uma solução bizarra durante um jogo do seu time e o Makedonija Gjorce Petrov, pela primeira divisão da Macedônia. Ele carregou uma bola com a mão em campo e a utilizou para desarmar um adversário.

O lance aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo. Um jogador do Akademija Pandev erra ao cobrar o lateral e entrega a bola a um do Makedonija; Kostov, então, sai correndo atrás do rival com uma bola na mão e a atira na de jogo, tentando fazer o desarme.

A tentativa, no entanto, acabou sendo infrutífera. O juiz parou o jogo imediatamente e expulsou Kostov. Confira o lance no vídeo.

Meanwhile in the top division of the Macedonia League... pic.twitter.com/SigbvsRuaH — Footy Humour (@FootyHumour) February 24, 2020

Para piorar a situação, o Akademija Pandev ainda foi derrotado. O Makedonija levou os três pontos para casa com um gol de pênalti aos 52 do segundo tempo e ultrapassou justamente o Akademija na tabela, chegando ao quarto lugar.