Vídeo: pequena torcedora com câncer dá presente de aniversário para Antony

Antony, jogador do São Paulo, completou 20 anos nesta segunda-feira e recebeu um presente de uma torcedora especial, a pequena Larissa, que luta contra um câncer no cérebro. A menina deu um diário com fotos do jogador e mensagens para ele, relembrando os momentos que eles passaram juntos. A própria Larissa fez o diário e foi ao CT entregar. Confira no vídeo produzido pelo clube.

Larissa se tornou próxima de Antony durante a campanha do título do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Ela acabou virando o símbolo do time e todos os jogadores rasparam o cabelo para homenageá-la. A garota pode entrar no gramado e comemorar com os atletas após a conquista.

Antony irá se despedir do São Paulo em breve. O atacante foi contratado pelo Ajax, da Holanda, mas irá se unir aos novos colegas no time europeu apenas em 1º de julho. Até lá, promete dar a vida pelo São Paulo.