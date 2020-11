Vídeo: jogadores do São Paulo fazem par ou ímpar para decidir quem bate falta

Normalmente a definição sobre quem bate as faltas em um time de futebol é simples: alguém que é reconhecido por cobrar bem chuta; se houver mais de um, depende se o local da cobrança está mais para um destro ou canhota. Agora, se ambos os possíveis batedores insistem, uma solução é fazer como Daniel Alves e Gabriel Sara fizeram.

Os jogadores do São Paulo decidiram no par ou ímpar quem deveria bater uma falta perto da área no jogo contra o Fortaleza. Gabriel Sara acabou realizando a cobrança e não decepcionou: marcou o gol que empatou a partida antes do intervalo. Confira no vídeo.

DANI E SARA TIRARAM ATE PAR OU IMPAR PRA VER QUEM IA COBRAR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SARA ESTA ABENÇOADO pic.twitter.com/GDg6t26Qgl — LARANJO DO SÃO PAULO (@laranjospfc) November 14, 2020

"A gente esperou o goleiro definir a barreira e tiramos um par ou ímpar. Mesmo ganhando, ele deixou eu bater. O goleiro armou bem a barreira para cá. Tinha espaço para bater por fora dele. Então, o Dani me deu essa cobrança", explicou Sara após a partida.

O gol foi fundamental para a equipe: no final, o São Paulo venceu a partida por 3 a 2 e manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro.