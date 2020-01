Vinícius Júnior: 'aqui em um dia você é o Pelé e no outro não joga nada'

Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid com apenas 18 anos, e desde então teve bons e maus momentos. Nada fora do esperado para um jogador tão jovem. E um conselho de outro brasileiro já lhe avisava como seria a vida na Espanha com esses altos e baixos.

"Marcelo já havia me falado: aqui, um dia você é o Pelé e no outro não joga nada. Pareço calmo, mas fica nervoso por dentro. Na minha estreia pelo Flamengo eu estava morrendo de medo. Não queria nem tocar na bola", contou o jogador em entrevista à revista Placar.

Vinícius Júnior convive com algumas críticas por fazer poucos gols - a torcida costuma reclamar de 'falta de pontaria' às vezes, mas isso não preocupa o jogador brasileiro, que garante que jogará com um sorriso no rosto. "Sou assim e não perderei minha alegria. Deixo que as coisas aconteçam naturalmente", comentou.

Além de Vinícius Júnior, o Real Madrid também tem outro jovem brasileiro no time principal, Rodrygo, ex-Santos e pode ganhar mais um em breve: o time espanhol tem negociações avançadas com o Flamengo para contratar Reinier, de 17 anos.