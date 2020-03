Zagueiro do Tottenham doa tablets para ajudar pessoas internadas a verem parentes

Com a crise gerada pelo novo coronavírus, o mundo do esporte achou diversas maneiras de ajudar as pessoas afetadas pela pandemia, seja na saúde ou na economia. O zagueiro Toby Alderweireld, do Tottenham, encontrou uma forma peculiar: doará tablets a hospitais.

A intenção do jogador é que os pacientes internados por coronavírus, que não podem receber visitas para evitar novas transmissões, possam se comunicar com seus parentes e amigos e se sentirem menos isolados. Segundo ele, serão dezenas de aparelhos.

"Nos próximos dias e semanas, estou tentando levar esses tablets a lugares onde eles podem ajudar. Espero que alguém possa poupar, dar ou fazer algo para ajudar um pouco as pessoas necessitadas ver família e amigos, porque ajudará muito", afirmou Alderweireld em vídeo publicado nas redes sociais.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020