Filho de LeBron é contratado pela FaZe Clan para criar conteúdo de eSports

A FaZe Clan, uma das maiores organizações de eSports do mundo, anunciou Bronny James, filho de LeBron James, como seu mais novo criador de conteúdo oficial, no último domingo. Isso porque Bronny, além de ser considerado uma das joias do basquete americano, tem se destacado na criação de vídeos de NBA 2K e Call of Duty: Warzone.

No entanto, essa não é a primeira vez que atletas são associados à FaZe Clan. Na última terça-feira, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, se juntou a JuJu Smith-Schuster, do Pittsburgh Steelers, e Meyers Leonard, do Miami Heat, como membro da organização.

Bronny, que joga Sierra Canyon Trail Blazers, de Los Angeles, agora entra para a lista de mais de 40 streamers da FaZe. O grupo possui equipes de Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Rainbow Six Siege, FIFA, Valorant e Fortnite.