Free Fire reúne Dentinho, Pedrinho, Leo Pereira e Gustagol em evento

Para comemorar o mais recente evento de Free Fire, “Redenção II: A Revolta”, a Garena, desenvolvedora do jogo, decidiu reunir quatro jogadores de futebol em um evento chamado Posse de Bola.

Dentinho, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Pedrinho, recém chegado no Benfica, de Portugal, Leo Pereira, do Flamengo, e Gustagol, recentemente vendido ao Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, irão se juntar a influenciadores em uma transmissão ao vivo, na próxima segunda-feira, 6, às 18 horas, no BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.

Cada jogador de futebol terá seu próprio esquadrão. Dentinho jogará com “PFONN”, “OpzMila” e “iGorila”. Já Pedrinho terá a companhia de “Lzinn”, “Gabzuski” e “Clash War”. Leo Pereira, por sua vez, performará ao lado de “Jordan”, “Camilota” e “Macete”. Enquanto Gustagol fará parte da equipe de “Elton”, “Uma Noob” e “Dizkil”.

O evento não será exclusivo para os convidados. Todos os players de Free Fire poderão participar da Redenção II. Vence aquele que obtiver mais Pontos de Carnificina até o dia 12 de julho.