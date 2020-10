Everaldo Marques é homenageado com bordão em história do Batman

Uma das maiores narrações do brasileiro Everaldo Marques, hoje no SporTV, estará presente até em uma nova histórias em quadrinhos do Batman traduzida para o mercado brasileiro. Matheus Ornellas, amigo do tradutor da revista, disse ter feito a sugestão para homenagear o narrador, de quem gosta, usando o bordão 'joga para o alto e reza'.

"Agora já posso comentar: faz pouco tempo, o Leo Kitsune (tradutor da revista) me pediu uma ajuda para traduzir uns lances de futebol americano pra Batman 43. Surgiu a oportunidade de uma pequena homenagem para o Everaldo Marques, de quem eu gosto muito. Está aí, para quem não viu ainda", postou Ornellas nas redes sociais.

Agora já posso comentar: faz pouco tempo, o @LeoKitsune me pediu uma ajuda pra traduzir uns lances de futebol americano pra Batman 43. Surgiu a oportunidade de uma pequena homenagem pro @everaldomarques, de quem eu gosto muito. Taí, pra quem não viu ainda: pic.twitter.com/shPeArRVDj — Mateus (@omateusornellas) October 22, 2020

Na revista, o narrador de um jogo de futebol americano usa o bordão enquanto Bruce Wayne assiste a uma partida. Everaldo Marques usou a frase pela primeira vez quando o Green Bay Packers derrotou o Detroit Lions em 2015, no maior 'hail May da história da NFL.

Um 'Hail Mary' (Ave Maria) é uma jogada que ocorre quando um quarterback faz um lançamento muito longo, como último recurso para tentar anotar um touchdown.

Esse tipo de jogada foi registrado pela primeira vez em 1975, quando Roger Staubach, quaterback dos Dallas Cowboys, arremessou um passe que atravessou metade do campo. Após a partida, o jogador declarou que, por ser católico, rezou uma Ave Maria ao lançar a bola - a partir daí, o lance ganhou o nome da oração em inglês.