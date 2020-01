Ginasta inaugura quarto do líder no BBB 20 com o surfista Lucas Chumbo

O ginasta Petrix Barbosa, um dos participantes do Big Brother Brasil 20, ganhou a primeira prova do líder nesta quarta-feira. Para inaugurar o quarto, ele convidou o surfista Lucas Chumbo.

Ao receber a chave do quarto, Petrix agradeceu: "Obrigada Brasil, obrigada Deus e universo, nem acredito que sou líder", disse o atleta.

Já no quarto com Lucas Chumbo, Petrix comemorou a conquista com um drink. "Independente daqui, quero que tenhamos uma vida lá fora. Se precisarem votar em mim, eu não vou levar a mal. Que seja o início de uma grande amizade", disse para o surfista e outros brothers que estavam no local.

Ainda nesta semana, Lucas Chumbo virou notícia ao afirmar que tem uma maneira inusitada de espantar o medo: ele late. Isso mesmo, o surfista imita os latidos de cachorros para enfrentar as maiores ondas do mundo. "Quando o mar tá gigante e eu tô com medo, eu lato para tirar a pressão. Lá dentro da onda. Vem a onda gigante, tá todo mundo remando, dou duas latidas", disse.