Medina, Gabriel Jesus e até a CBF participam de leilão beneficente

Personalidades de diversas áreas, inclusive do esporte, decidiram fazer parte de uma campanha que irá leiloar diversos objetos pessoais deles. Gabriel Medina, Gabriel Jesus, Damian Maia e CBF estão entre os participantes do ato beneficente que irá ajudar a ONG Pimp My Carroça, que auxilia catadores de papelão.

O Leilão Coisa Nossa conta com o apoio do Guaraná Antarctica e o lançamento será no dia 25 de abril, às 14h, no canal de Youtube do Guaraná. Os lances podem ser feitos no site Coisa Nossa. Todo o valor arrecadado será doado ao financiamento coletivo Renda Mínima Pros Catadores, iniciativa da ONG Pimp My Carroça, que visa angariar fundos para os catadores avulsos do Cataki, aplicativo criado pela ONG para conectar geradores de resíduo e os trabalhadores que tiram seu sustento a partir da reciclagem.

O atacante Gabriel Jesus doou uma camisa autografada e também a sua participação em uma partida de Counter-Strike. Já Medina doou uma prancha autografa, enquanto o lutador Demian Maia colocará uma jaqueta oficial da luta contra o Condit, usada em 2016, para leiloar. Já a CBF participa com duas camisas da seleção brasileira de futebol masculino e uma camisa histórica da conquista da Copa América de 2019.

“Tenho uma grande relação com a marca e acredito que os jovens irão se engajar nessa causa com a gente. Espero que a minha prancha inspire novos surfistas, mas, mais do que isso, consiga arrecadar um bom lance”, afirma Gabriel Medina.“O futebol sempre foi um símbolo de união e eu como jogador estou feliz em fazer parte deste movimento de Guaraná. O leilão dá chance aos fãs de futebol terem itens exclusivos e fazerem o bem, ajudando quem mais precisa”, completa Gabriel Jesus."

O leilão terá a participação de mais de 30 convidados. Além dos esportistas, famosos como o apresentador Luciano Huck e o influenciador e humorista Whindersson Nunes também vão doar objetos para leilão.