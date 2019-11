Ônibus quebra, e time de futsal Magnus pega carona em caminhão

O time de futsal Magnus Sorocaba passou por uma situação inusitada. O elenco se deslocava de ônibus para o treino, mas o veículo quebrou. Os jogadores, então, pegaram carona dentro de um baú de caminhão.

O capitão Rodrigo brincou com a situação e postou um vídeo dos jogadores dentro do baú cantando. "Cancelar o treino? Que nada... estamos felizes, por estarmos nesse momento. Pegamos uma carona no baú de um caminhão! ISSO É FUTSAL! Esse é nosso grupo!", escreveu na legenda.

O Magnus já havia viajado cerca de 12 horas de Sorocaba até Pato Branco, onde enfrentará o time da casa neste domingo, às 11h, pela Liga Nacional de Futsal.