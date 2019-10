Torcida do Fortaleza prepara mosaico provocativo para jogo contra o Fla

A torcida do Fortaleza prepara um mosaico provocativo para a partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 20h, no Castelão. Foram vendidos mais de 35 mil ingressos de forma antecipada para o confronto da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A ideia do mosaico é mostrar que o Nordeste tem times para ser apoiado por torcedores. A região conta com bastante torcedores do Flamengo e de outros clubes grandes do Brasil.

A torcida do Fortaleza é famosa por fazer mosaicos no Castelão. Para o jogo contra o Flamengo, serão utilizadas 17 mil placas de tecido, além de bandeiras que subirão na arquibancada, formando o mosaico 3D.