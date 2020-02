VÍDEO: Adebayor é recepcionado com festa da torcida do Olimpia-PAR

O atacante togolês Emmanuel Adebayor foi recepcionado com festa pela torcida do Olimpia, do Paraguai. O jogador desembarcou em Assunção para se apresentar ao novo clube.

Aos 35 anos, Adebayor assinou contrato com o Olimpia até o fim desta temporada. Ele disputará a Copa Libertadores da América, e a equipe paraguaia está no grupo G ao lado de Santos, Defensa Y Justicia (Argentina) e Delfín (Equador).

Adebayor soma passagens por Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. No Olimpia, o togolês vai encontrar um antigo amigo. O veterano Roque Santa Cruz, de 38 anos, foi colega de Adebayor entre 2009 e 2019 no Manchester City e foi um dos responsáveis pela contratação.