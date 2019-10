Namorado de Simone Biles vai à loucura ao comemorar o penta da ginasta; assista

A norte-americana Simone Biles, que conquistou seu quinto título na disputa do individual geral no Mundial de Ginástica Artística nesta quinta-feira, contou com uma torcida especial. Em frente à TV, Stacey Ervin Jr., namorado da ginasta, foi à loucura com a sua apresentação.

Em vídeo publicado no próprio Instagram de Stacey Ervin (verifique a segunda imagem do post abaixo) é possível ver o acrobata pulando e gritando a cada pirueta de Simone Biles.

"Nunca consigo me conter. Minha mulher é 5x campeã mundial do individual geral e eu não poderia estar mais orgulhoso. Eu fico empolgado toda vez que a vejo fazer os movimentos dela e hoje não foi diferente. Parabéns, amor. O mundo inteiro está orgulhoso de você", escreveu. Assista:

E ele teve uma resposta da amada: "Meu homem, mal posso esperar para te dar o maior beijo de todos! Obrigado pelo apoio sem fim, amor. Eu te amo com todo o meu coração", disse a norte-americana.

Stacey Ervin Jr. é acrobata e treinador fitness. Ele também já lutou na WWE (uma empresa de luta livre profissional misturada com entretenimento). Veja imagens do casal: