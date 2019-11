Amigos se despedem do lutador Julião Marreta, vítima de afogamento

O lutador Julio Cesar Rocha, conhecido como "Julião Marreta", foi enterrado neste sábado após ser vítima de afogamento na Represa de Ibiúna, em São Roque, interior do estado de São Paulo, após um acidente de jet ski. Aos 52 anos, ele treinava na academia Gibi, localizada no Centro Histórico de São Paulo, e tinha um cartel de dar um inveja. Somando 15 lutas na carreira, ele perdeu apenas uma.

"É com grande pesar e com muita tristeza no coração que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo, professor e atleta da Gibi Academia, Julio Cesar Santos Rocha. Era também conhecido como Julião Marreta, Big Julio, por causa do seu porte físico e superforça, mas ainda mais pelo tamanho de seu coração, sua simpatia, alegria, cuidado, carinho e amor ao próximo. Qualidades não faltam para descrever essa pessoa que era pai, era irmão, era um amigo querido", lamentou a academia Gibi em post publicado no Facebook.

Também nas redes sociais, a Federação Paulista de Lutas e Artes Marciais (Feplam) publicou uma nota sobre a morte do lutador. "É com extremo pesar que a FEPLAM comunica o falecimento do atleta Julio Cesar Santos Rocha, conhecido pelo apelido de Julião Marreta da Equipe Gibi Thai. A FEPLAM lamenta intensamente esta fatalidade e neste momento de perda e dor, transmite os sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas", escreveu.

Faixa preta de krav maga e grau preto de muay thai, Julião Marreta foi campeão do paulista absoluto em 2009, do torneio Team Master, da Copa Gibi Thai, e detentor do cinturão peso pesado do GMTF The Challenger em 2014.