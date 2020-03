Conor McGregor promete doar 1 milhão de euros para hospitais irlandeses

O lutador irlandês Conor McGregor prometeu doar 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões) em equipamentos de proteção individual aos hospitais da Irlanda, para auxiliar no combate ao novo coronavírus. O peso-leve publicou imagens de sua conversa privada, no Twitter, com o ministro das finanças irlandês, Paschal Donohe, em que planeja realizar a compra dos equipamentos na próxima quarta-feira (26).

"Hoje estou comprando um milhão de euros em equipamentos de proteção individual para serem distribuídos em todos os hospitais de combate da região", escreveu McGregor.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe. Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

A publicação foi feita um dia após a estrela do UFC pedir publicamente para que o governo da Irlanda lute contra a nova doença e introduza um bloqueio imediato no país.

"Enquanto todos estamos atualmente debatendo um bloqueio total, sinto que precisamos de uma luta boa e dura. E o que temos é justamente uma luta. Quero chamar meu povo, o grande povo da Irlanda. Todos precisamos nos envolver. É como se estivéssemos unidos esperando o sinal para começar o combate, e isso inclui as pessoas do resto do mundo. Um verdadeiro bloqueio deve começar, e deve começar agora", declarou.

The time is now ????????https://t.co/8DdzPPz1aL — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 24, 2020

As imagens apontam que foi o ministro Donohoe que iniciou a conversa, pedindo para que McGregor transmitisse a importância do distanciamento social para seus milhões de seguidores nas redes sociais.

O lutador indicou que os equipamentos comprados seriam enviados para hospitais da província de Leinster, a mais populosa da Irlanda. O último levantamento realizado no país contabiliza mais de 1.329 casos confirmados da COVID-19 e 7 morte por decorrência da doença.