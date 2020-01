Filho de Helio Gracie é preso com frascos de supermaconha, diz site

Lutador e professor de jiu-jítsu, Relson Gracie, 66, foi preso na noite da última sexta, 24, com um carregamento de drogas na Rodovia Presidente Dutra no interior do Rio de Janeiro. Ele estava em um ônibus interestadual que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do portal UOL.

A abordagem aconteceu em um ônibus que ia do Rio para São Paulo, na altura do município de Piraí (RJ). Policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) da PRF identificaram drogas na mala de Relson Gracie. Ao abri-la, encontraram frascos de skunk, conhecida como 'supermaconha' por ser mais forte que droga 'original'.

Além dos frascos, também haviam na mala cremes e óleos à base da droga e a própria erva da maconha. Segundo a PRF, Gracie tinha no bolso uma passagem de avião de Los Angeles a São Paulo, indicando uma possível origem estrangeira do material. Gracie foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda (RJ).

Relson é filho de Helio Gracie, patriarca da família Gracie e considerado o criador do jiu-jítsu. O lutador hoje ministra seminários da arte marcial em diversas cidades brasileiras e também fora do País.