McGregor recebe mais de R$ 300 mil por segundo em vitória no UFC 246

Conor McGregor fez as pazes com a vitória em grande estilo. O irlandês, que não vencia uma luta desde 2016, precisou de apenas 40 segundos para nocautear Donald Cerrone de forma brutal na luta principal do UFC 246, realizado neste sábado (18). Mais do que o triunfo de forma rápida, o "Notório" deixou o octógono em Las Vegas, nos Estados Unidos, com o bolso cheio.

Segundo a Comissão Atlética de Nevada, entidade que sancionou o evento, McGregor recebeu uma bolsa de U$ 3 milhões, cerca de R$ 12,5 milhões na cotação atual, para lutar. Isso significa que o irlandês recebeu a incrível quantia de R$ 312 mil por segundo de luta.

Por outro lado, Donald Cerrone recebeu "apenas" US$ 200 (R$ 832 mil) para subir no octógono. Carlos Diego Ferreira, único brasileiro no evento, conquistou a vitória mais importante de sua carreira ao bater Anthony Pettis. Pelo feito, o manauara teve uma bolsa de US$ 100 mil (R$ 416 mil) contra US$ 150 mil (R$ 624 mil) do norte-americano.