Tsitsipas revela número de telefone de Kyrgios nas redes sociais

"Você é realmente um idiota! Parem de me ligar", reagiu em tom de brincadeira o tenista australiano Nick Kyrgios nesta segunda-feira, depois que o grego Stefanos Tsitsipas lhe deu um "presente" especial por seu aniversário de 25 anos: ele revelou seu número de telefone nas redes sociais.

A reação de Kyrgios, também nas redes, foi acompanhada de três emoticons do tipo "chorando de rir".

We've never seen anyone like @NickKyrgios Wish NK a happy 25th birthday pic.twitter.com/CSeV5N8uAn — ATP Tour (@atptour) April 27, 2020

Tsitsipas postou no Instragram uma foto do amigo segurando uma placa de papelão debaixo do braço com a inscrição "ligue para mim" e o número de telefone de Nick Kyrgios.