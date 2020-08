US Open terá transmissão ao vivo pela TV: saiba onde assistir ao torneio de tênis

Após mais de seis meses, as emoções dos Grand Slams estão de volta. Na próxima segunda-feira, acontece o US Open, em Nova York. A competição de tênis será transmitida no canal SporTV3 e na ESPN, a partir das 12 horas (de Brasília). Neste ano, apenas o Aberto da Austrália aconteceu, ainda em janeiro.

“Será um Grand Slam histórico para o tênis, pelo momento que o mundo está passando. Para os atletas, para quem trabalha na competição e para o público, que verá novidades no formato, jogos sem juízes de linha e ausência de torcida. Será um evento mais silencioso, mas inesquecível”, pondera Joana Cortez, medalhista pan-americana que comentará o torneio pela SporTV.

Na ESPN, a transmissão da competição contará com Cledi Oliveira e André Ghem, nas partidas entre 12h e 19h e Fernando Nardini e Fernando Roese nos confrontos noturnos, entre 20h e 1h da madrugada.

Thiago Monteiro e Thiago Wild serão os representantes do Brasil no individual, enquanto Marcelo Melo, Bruno Soares, Marcelo Demoliner e Luisa Stefani representam o país nas duplas. O evento se estenderá até o dia 13 de setembro.