Vídeo: Djokovic interrompe passeio com o cão para ensinar crianças a jogar tênis

Atual número 1 do mundo, o tenista sérvio Novak Djokovic também gosta de ensinar o esporte, mesmo que em poucos minutos. Ele demonstrou isso em um vídeo publicado pela ATP, no qual interrompe um passeio com o cachorro pelas ruas de Belgrado para mostrar a algumas crianças como jogar.

Nas imagens, enquanto segura a coleira do seu poodle, Djokovic mostra a um garoto com uma raquete a postura correta para jogar, enquanto outros meninos e meninas assistem em volta. Confira.

Just the world no.1 giving a tennis lesson to some children on the streets of Belgrade

@DjokerNole

(: @AdamTatalovich)

pic.twitter.com/yMrrYCP7RE — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2020