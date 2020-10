Revelado pelo Flamengo, Marx Lênin fecha com time da primeira divisão da Rússia

O jogador de 20 anos Marx Lênin, revelado nas categorias de base do Flamengo, tem um novo clube: o Akron, que disputa a primeira divisão do futebol russo. O anúncio chamou a atenção na internet, por piadas relacionando o comunismo com o nome do garoto.

Marx Lênin estava sem clube e fechou contrato por um período de três anos. Na postagem nas redes sociais, o Akron ressaltou que ele foi formado na base do Flamengo, 'o clube mais popular do Brasil', jogou na seleção brasileira sub-15, que era o terceiro estrangeiro a se juntar ao clube recentemente e que jogará com a camisa número 15.

Além disso, o clube também brincou com o nome do atleta, chamando-o de revolucionário. Karl Marx foi o filósofo alemão que formulou as bases do comunismo e Vladmir Lênin foi o teórico revolucionário que, inspirado pelas ideias de Marx, comandou a revolução russa e foi o chefe de governo do regime comunista desde 1917 até morrer, em 1924.

Marx Lênin não poderia encontrar país melhor para jogar. Vai atuar no Akron Toliatti, da segunda divisão da Rússia. Jovem é cria do Flamengo. pic.twitter.com/Axnx3m5YTN — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) October 18, 2020

Marx Lênin vai jogar na Rússia. O nível de harmonia em cada palavra dessa frase é algo de agasalhar o coração. — Celio, O Pessimista (@CelioBeto) October 18, 2020

O nome do mlk é Marx Lenin e ele ainda vai jogar na Rússia, rindo pois parece que foi de propósito. — Leonardo (@1leocrf_) October 18, 2020

e o jogador Marx Lenin vai jogar na... RÚSSIA https://t.co/SRDf4qNE1W — Tedros de Cropped Tomando Itaipava (@ccajanuscajan) October 18, 2020

Marx Lênin aguarda a resolução de questões burocráticas comuns nas contratações do tipo para estrear. O Akron ocupa a 17º colocação no Campeonato Russo, que tem 22 times na primeira divisão.