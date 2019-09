'Beber é mais seguro que esporte', diz Kimi Raikkonen após sofrer lesão

Kimi Raikkonen pode ficar fora da preparação da Alfa Romeo para o próximo GP da Fórmula 1 na Bélgica, neste domingo. A equipe teve que chamar o piloto reserva Marcus Ericsson por causa de uma lesão que o finlandês sofreu durante as miniférias da temporada enquanto se exercitava.

Raikkonen comentou sobre isso em uma entrevista no circuito de Spa-Francorchamps, onde será disputada a corrida. “Esporte é perigoso. Sempre disse que é perigoso. Beber provavelmente é mais seguro. Normalmente você não se machuca, só fica de ressaca”, opinou o piloto.

Na sequência, ele tranquilizou os fãs. “Foi uma das duas [pernas], a esquerda. Vocês estão tentando transformar isso em algo maior do que é. Melhor ser a do freio do que a do acelerador. Eu só senti meu músculo e é isso. Vamos ver o que vai acontecer”, seguiu.

Apesar da fala de Raikkonen, a dúvida persiste, já que Ericsson teve que viajar de Portland, nos Estados Unidos, onde disputaria uma corrida da Fórmula Indy, até a Bélgica. No momento, ele aparece apenas como um plano B da equipe caso o campeão mundial de 2007 realmente não consiga pilotar.