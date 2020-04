Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone será pai aos 89 anos

O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone será pai nos próximos meses aos 89 anos. O inglês que foi o principal dirigente da categoria por décadas terá agora um menino. A mulher dele é a advogada brasileira Fabiana Flosi, de 43 anos, com quem está junto há oito anos. Por causa da quarentena do novo coronavírus, os dois estão em Amparo (SP), onde têm uma fazenda para o cultivo de café.

"Espero que nasça saudável. Como todos os pais, temos apenas um desejo: a criança deve nascer saudável. Espero que ele nunca expresse a intenção de fazer algo com a Fórmula 1", disse Fabiana ao jornal suíço Blick. Os dois se conheceram quando ela trabalhava na organização do GP do Brasil. O ex-chefe da categoria já é pai de três filhas, fruto de dois casamentos anteriores que teve.

"Só quero que tudo fique bem com Fabiana, mesmo no isolamento aparentemente mais longo. Felizmente, a fazenda nunca fica sem trabalho", afirmou Ecclestone. O dirigente vendeu os direitos comerciais da Fórmula 1 em 2017 para o grupo americano Liberty Media por cerca de R$ 28 bilhões.