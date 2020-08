Vídeo: carro tem a traseira arrancada em acidente impressionante na Fórmula 3

Um acidente impressionante aconteceu neste sábado, 01/08, na primeira corrida do GP de Silverstone de Fórmula 3. Olli Caldwell foi acertado em cheio por Lukas Dunner após rodar na pista, e o impacto foi tão impressionante que o carro de Caldwell se partiu praticamente ao meio. Confira nos vídeos.

A huge crash in #F3 as the rear of Oli Caldwell's car is collected by Lukas Dunner.

Apesar da forte batida, nenhum dos dois pilotos se feriu, sendo que Caldwell ainda foi levado ao centro médico para passar por exames. "Oi, pessoal. Grande acidente, mas tudo bem. Uma pena o resultado, mas muito obrigado à equipe médica por cuidar de mim", escreveu posteriormente em uma rede social, garantindo estar ok.

Hey guys, big accident but all okay! Shame about the result but big thanks to the medical team for looking after me pic.twitter.com/XLa2E7kH3V — Olli Caldwell (@ollicaldwell64) August 1, 2020