'Você não iria querer ter Alonso em sua equipe há quatro anos', diz Button

O piloto inglês Jenson Button comentou sobre a volta de Fernando Alonso à Fórmula 1 durante entrevista ao site Motorsport.com, afirmando que provavelmente o espanhol será mais agradável com as outras pessoas da equipe (neste caso, a Renault) no retorno. O inglês, campeão em 2009, também disse porque acha que o espanhol quis voltar à categoria.

"Raikkonen também saiu da Fórmula 1 e passou alguns anos fora, e se deu conta de quão boa a Fórmula 1 é. Por isso voltam e por isso Fernando volta. Ajudou o Kimi e creio que Fernando voltará como um piloto melhor", comentou Button.

"Não sei se voltará com mais habilidades como piloto de corridas, ou enquanto a forma que trabalha em equipe, mas creio que será muito diferente. Será interessante de ver, porque o Fernando de três ou quatro anos atrás, você não o queria na sua equipe. Mas agora, creio que será um homem muito mais de equipe e entende que isso é necessário para triunfar", projetou.

Na entrevista, Button relatou ainda que por vezes deseja que tivesse corrido mais dois anos na Fórmula 1, por esquecer que quando se aposentou, em 2016, se sentia cansado e mentalmente esgotado. Apesar da saudade, diz ter mais diversão agora, competindo no Japão.