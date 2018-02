NBA lança série de copos colecionáveis para os fãs brasileiros

Novidade para os fãs brasileiros. A NBA lança neste fim de semana uma coleção inédita de copos colecionáveis. Além de um especial NBA All-Star Game LA 2018, o primeiro a ser comercializado, a série limitada também vai trazer copos temáticos de equipes da liga.

Os copos poderão ser adquiridos de duas maneiras: como brinde nas compras acima de R$ 250 ou na compra direta pelo valor de R$ 19,90 (até durarem os estoques). Serão lançados copos do Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Boston Celtics, San Antonio Spurs, dos Playoffs e das Finais.

O torcedor que se interessar precisa recorrer exclusividade a três unidades da NBA Store do país: Barra Shopping, no Rio de Janeiro, Shopping Dom Pedro, em Campinas e Mogi Shopping, em Mogi das Cruzes. A cada mês, um novo copo exclusivo será lançado. Março será a vez do Cavs.