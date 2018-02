Reservas do Nebraska inovam em comemorações e viram sensação na web

Dificilmente quem fica no banco de reservas vira o centro das atenções. Ainda mais sem nem precisar ser escalado para entrar em quadra. No entanto, os jogadores do banco do time de Nebraska estão fazendo sucesso no campeonato universitário dos Estados Unidos por conta de diferentes e inusitadas comemorações.

Durante os jogos, os jogadores apostam na criatividade para celebrar as cestas de seus companheiros. Vale de tudo: desde imitações de outros esportes até dança sincronizada e dar nota para as enterradas. A atitude tem causado polêmica, uns se divertem enquanto outros criticam os reservas por manchar o jogo e desviar a atenção.

Nebraska vem fazendo uma boa campanha nesta temporada, mas ainda deve ter dificuldades para se classificar para os playoffs nacionais. Foram, por enquanto, 21 vitórias e nove derrotas. A próxima partida

Veja algumas das comemorações abaixo:

The Nebraska bench thinks it's Monmouth. pic.twitter.com/ugsRYc4Wjn — Brent Yarina (@BTNBrentYarina) 10 de fevereiro de 2018

The @HuskerHoops bench mob never rests, and they've been at it all night once again: pic.twitter.com/tWaOX4mkDX — Nebraska On BTN (@NebraskaOnBTN) 21 de fevereiro de 2018

Nebraska's bench mob is coming for that Monmouth bench mob crown pic.twitter.com/nDLqg2HY8S — Shoot The Jay (@SportsManCave) 14 de fevereiro de 2018

Bye-bye, baseball.@HuskerHoops' bench knows how to have fun, celebrate the big buckets. pic.twitter.com/Me2qeMB7wL — Nebraska On BTN (@NebraskaOnBTN) 18 de fevereiro de 2018