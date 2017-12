Com gol à la Romário, Vinícius Jr. é eleito o Fera da 21ª rodada

Destaque do Brasil no Sul-Americano Sub-17, principal promessa do futebol brasileiro, adquirido pelo Real Madrid por R$ 167,6 milhões. Já cercado de grande expectativa, Vinícius Jr. vai aos poucos entregando todo o seu potencial no Flamengo.

Na 21ª rodada do Brasileirão, por exemplo, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. Além das manchetes nos jornais espanhóis, a boa atuação dele na Ilha do Urubu também lhe rendeu o prêmio do Fera da rodada.

O menino venceu a eleição com 40% dos votos, superando tranquilamente Henrique Dourado, do Fluminense, com 23%; Stiven Mendoza, do Bahia, com 22%; e Emerson Sheik, da Ponte Preta, que foi escolhido por 15% dos nossos seguidores no Twitter.

No Flamengo desde os dez anos, quando começou em escolinhas de futebol do clube, Vinícius Jr. apareceu para a torcida no começo deste ano. Primeiro, foi muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo convidado para alguns treinos com o elenco profissional do Flamengo logo depois.

Mas o menino de 16 anos ganhou destaque no País após sua atuação impecável no Campeonato Sul-Americano Sub-17, realizado no Chile e no qual a seleção brasileira foi a campeã. O garoto foi eleito o melhor jogador e o artilheiro, com sete gols.

Com isso, subiu de vez para o time de cima, estreou pelo Flamengo e, poucos dias depois, foi anunciado como novo reforço do Real Madrid. Vinícius Jr., no entanto, só irá para a Espanha em 2018, após completar 18 anos.

O time do Santiago Bernabéu pagou cerca de 45 milhões de euros (R$ 167,6 milhões), fazendo do garoto o menor de idade mais caro da história do futebol mundial.

