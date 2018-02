Confira a imagem do primeiro registro oficial de Messi na Federação Catalã

Nesta quinta-feira o primeiro registro oficial de Lionel Messi na Federação Catalã de futebol completou 16 anos. A carteirinha foi divulgada e compartilhada nas redes sociais para relembrar o momento.

O registro viralizou entre os internautas. Nele é possível ver a data 15 de fevereiro de 2002, o clube Barcelona, sua primeira assinatura e uma foto do craque com apenas 14 anos de idade.

Na época, Messi ainda estava no Infantil B do Barça B. Ele estreou na equipe profissional do clube catalão na temporada 2003/2004, quando ainda tinha apenas 16 anos, em um amistoso com o Porto.

Na temporada seguinte Messi participou do seu primeiro jogo oficial, em uma vitória do Barcelona sobre Espanyol, no estádio Olímpico. Hoje o camisa 10 é uma das maiores referências do futebol mundial.