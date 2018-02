Elenco do Paris-Saint Germain tem reunião com torcida organizada do clube

O Paris-Saint Germain recebeu a visita de uma das torcida organizadas do clube nesta quinta-feira. Os torcedores conversaram com os brasileiros Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos, além dos franceses Layvin Kurzawa e Kylian Mbappé.

As informações foram divulgadas pelo próprio clube. Em seu perfil oficial no Twitter, o PSG publicou um vídeo do momento.

Segundo o jornal Le Parisien, o objetivo da visita foi para pedir mais empenho dos atletas nas próximas partidas do clube. Agora, a equipe de Unai Emery tem pela frente dois jogos contra o Olympique de Marselha e um contra o Real Madrid, sequências importantes para a Copa da França e Liga dos Campeões.

Veja o post original: