Emissora usa imagem de veado para chamar jogo do São Paulo e irrita torcedores

Frequentemente chamados de bambi pelos rivais, o torcedor do São Paulo foi vítima de outra "brincadeira" nesta quarta-feira. Ao chamar a partida da equipe tricolor contra o Bragantino nas redes sociais, a emissora Esporte Interativo usou a imagem de um veado e irritou os fãs do próprio clube paulista.

No próprio Twitter da emissora, a torcida tricolor fez questão de marcar presença e afirmar que não gostou da publicação. "Tem que ter respeito com um time grande igual o São Paulo. Estou indignada", "tem que respeitar todos", "vocês são amadores", escreveram.

Os rivais, é claro, não perdoaram e usaram o post para tirar os são-paulinos do sério. Após o caso, a própria emissora emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas. "O Esporte Interativo sabe que esporte é para interagir. Fazer amigos. No futebol, a zoeira é tão essencial quanto o respeito, a educação e a tolerância são na vida de todos. Fomos mal. Mas não fomos por mal. Aconteceu por acaso e poderia ter sido em qualquer partida de qualquer clube. Todas as desculpas do mundo para a instituição e sua torcida. Não foi a nossa intenção. Jamais será", escreveu.

Veja a nota: