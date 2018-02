Ex-preparador de goleiros da Roma diz que Alisson é o "Messi dos goleiros"

Alisson faz a melhor temporada da carreira na Roma e está com o moral alto no Velho Continente. O provável goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo foi muito elogiado por Roberto Negrisolo, ex-preparador de goleiros do time da capital italiana.

Negrisolo foi perguntado se Alisson vale 50 milhões de euros, como tem sido especulado na imprensa europeia. "Não vamos brincar. Ele vale muito mais. Não sei se tantas pessoas perceberam quem o Alisson é. Esse garoto é um fenômeno. É o primeiro entre os primeiros. É o Messi dos goleiros, porque tem a cabeça do Messi. Ele pode marcar uma era", disse o preparador em entrevista ao jornal Il Romanista.

O profissional continuou a elogiar o brasileiro, principal goleiro de Tite. "Na primeira vez que o vi jogando, ele ainda não estava nos planos da Roma. O assisti jogando pelo Brasil e ele me causou grande impressão. A maneira como se comporta no gol me lembra o Dino Zoff. Ele também me lembra o Michel Preud'homme, que tinha a classe de alguém nascido para ser goleiro. Quando encontrei o Alisson na Roma, disse que ele nasceu para isso. Ele já era bom quando chegou, mas melhorou desde que chegou à Itália, especialmente em bolas rasteiras".

Na primeira temporada na Roma, Alisson ficou muitas vezes no banco para o goleiro polonês Szczesny. Com a saída do concorrente para a Juventus, o brasileiro assumiu a meta e vem se destacando. Alisson conta com a confiança absoluta de Taffarel, o preparador de goleiros da seleção, e, consequentemente, de Tite. Além disso, a imprensa europeia noticiou que times como Real Madrid e Liverpool estariam interessados em contratar o arqueiro.