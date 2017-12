'Feiticeiro' que 'ajudou' o Independiente vai estar no Maracanã nesta quarta

O bruxo argentino Manuel Valdez de Gorina, que esteve em Avellaneda (Grande Buenos Aires) "intercedendo" pelo Independiente na primeira partida da final da Copa Sul-Americana - o que pode ter dado resultado, já que os argentinos venceram por 2 a 1, de virada - confirmou à imprensa local que estará no Maracanã, nesta quarta-feira, no segundo e último jogo da final.

O feiticeiro falou com o site Toda Pasión e falou que virá ao Brasil "com certeza". Como sempre, ele não deu maiores detalhes sobre os "trabalhos" - comentou apenas que está ajudando a equipe colocando sua fé em Deus e que os jogadores e o técnico Ariel Holan estão de acordo.

Manuel já esteve presente em jogos do Estudiantes e da seleção da Argentina e, no país, muita gente atribui a sua "magia" a classificação para a Copa de 2018, como mostra essa reportagem do portal El Dia. Na Sul-Americana, ele esteve presente na classificação do Independiente contra o Libertad, na semifinal da competição.