FERA TRICOLOR: vitória do São Paulo sobre o CRB e parceria com a Adidas

A vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o CBR nesta quarta-feira animou a torcida tricolor. Com o resultado a equipe de Dorival leva a vantagem para o duelo de volta da Copa do Brasil. O youtuber Pedro Medrado avaliou o trabalho da equipe em campo.

+ FERA TRICOLOR: a melhor opção para ocupar o cargo de Dorival no São Paulo

+ FERA TRICOLOR: saiba quem chega e pode sair do São Paulo em 2018

+ FERA TRICOLOR: relembre o primeiro título mundial do São Paulo

Para o Fera Tricolor, as mudanças na escalação da equipe foram fundamentais para a vitória. Os gols vieram justamente de jogadas iniciadas por duas novidades do time: o jovem Brenner e Jean.

Além da equipe, Pedro também fala sobre a nova parceria do clube com a Adidas. Ele conta detalhes sobre o contrato e a chegada dos novos uniformes.

Quer saber mais? Assista ao vídeo do Fera Tricolor e se inscreva no canal clicando aqui: