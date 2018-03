Galvão discorda de Tite, para ele as ausências de Diego e Luan são 'inexplicáveis'

Não foi só Neto que ficou infeliz com a lista de Tite. Galvão Bueno aproveitou seu espaço no programa Bem, Amigos! desta segunda-feira para comentar o que achou da última convocação da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Para o comentarista é inexpicável as ausências de Luan, do Grêmio, e Diego, do Flamengo.

+ Mito: Não existe figurinha difícil ou carimbada no álbum, garante Panini

+ Pai de Neymar publica foto de comitiva do PSG em mansão do craque

+ Os demais que me perdoem, mas Harden ainda será o MVP

“Ô Tite, cadê o Luan? Não consigo imaginar uma seleção brasileira nesse momento abrir mão do Luan. Não sei que explicação poderia ser dada para não ter o talento de um jogador como esse, que mudou a trajetória da seleção olímpica para a conquista da medalha de ouro inédita", argumentou.

Sem poder convocar Neymar, que se recupera de cirurgia, o treinador apresentou algumas novidades na lista anunciada nesta segunda, especialmente no setor ofensivo: o meia-atacante do Besiktas, Anderson Talisca, e o centroavante Willian José, do Real Sociedad, foram chamados para os amistosos contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente.

O narrador ainda contestou até uma possível dificuldade tática para que Luan fizesse parte do time. “Craque joga em qualquer lugar, e o técnico tem que achar um lugar para o craque jogar. Caio Ribeiro, também presente no debate, concordou com Galvão e completou: "Joga, por exemplo, no lugar do Talisca, vindo de trás, exatamente nessa função".

Diego, meia do Flamengo, acabou não sendo chamado e foi outra decisão contestada por Galvão. "Pra mim inexplicavelmente, também, o Fagner acabou convocado”, comentou o narrador. Fora esses dois jogadores, Galvão foi só elogios às escolhas de Tite. Apoiou a ida do zagueiro gremista Geromel, Willian José e outros.