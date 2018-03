Jogador da seleção belga se disfarça para dar comida a mendigos

O atacante belga Dries Mertens, do Napoli, da Itália, tem um hábito discreto e importante quando não está nos compromissos com o time. O jornal Corriere Del Mezzogiorno revelou que o jogador tem o hábito de comprar e distribuir comida para mendigos enquanto está disfarçado, cuidado tomado para não ser reconhecido e para a ação não ser divulgada.

A publicação italiana conta uma história curiosa passada em dezembro. Depois de ajudar o Napoli a ganhar do Torino fora de casa por 3 a 1, Mertens foi a uma pizzaria em Napóles para jantar com um grupo de amigos. Disfarçado, o atacante e os companheiros passaram a noite fatiando pizzas de Margherita e distribuindo os pedaços para os moradores de rua da cidade.

Discreto, o jogador tomou o cuidado de estar disfarçado naquela noite. Porém, a ação com as pizzas não é o único ato de caridade dele. O jornal contou que o belga visita com regularidade hospitais infantis da região, adota cachorros abandonados junto com a mulher e doa dinheiro para instituições filantrópicas. Neste ano Mertens deve ainda disputar a Copa do Mundo pela seleção belga na Rússia.