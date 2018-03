Nike pode arcar com os custos do Real Madrid na compra de Neymar

Ainda que o Paris Saint-Germain demonstre querer continuar contando com Neymar em seu elenco - tanto que mandou até uma comitiva para visitar o craque, o Real Madrid insiste em iniciar a negociação. O preço já foi definido para liberar Neymar: 400 milhões de euros (1,6 bilhão de reais).

No entanto o Real Madrid pode ter uma ajuda e tanto para realizar a contratação. Interessada em se tornar a fornecedora do clube, a Nike estraria no negócio e arcaria com os custos da compra. A informação é do jornal espanhol As.

Ainda que os valores não sejam públicos, estima-se de que seriam os maiores já oferecidos a um clube, superando o que o rival Barcelona ganha - possibilidade de até 623,9 milhões de reais. A intenção da empresa é estar associada a dois dos clubes mais midiáticos de todo o mundo: Barcelona e Real Madrid.

O contrato do Real com a Adidas começou em 1998 e se estende até 2020, o vínculo é avaliado em 160,9 milhões de reais por ano. Ainda assim, uma ruptura não é descartada. O negócio poderia ser fechado ao término desta temporada.