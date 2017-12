Pote de molho barbecue recebe cartão amarelo por gesto obsceno a torcedores

Um pote de molho barbecue foi advertido pela patrocinadora do Central Cost Mariners, time da primeira divisão do futebol australiano, por mostrar o dedo do meio a torcedores do Newcastle Jets, principal rival da equipe. O incidente aconteceu no último dia 7, na primeira rodada da temporada 2017/18 da A-League, quando os Mariners perderam por 5 a 1 no F3 Derby, uma das principais rivalidades da liga nacional.

Claro que o pote de molho barbecue, na verdade, é uma das mascotes da equipe, que é patrocinada pela empresa do ramo alimentício Masterfoods.

Masterfoods casuals at Heinz on an away day Publicado por A-League Memes em Segunda, 9 de outubro de 2017

Em nota ao jornal local Express Advocate, a empresa disse que o funcionário recebeu "um cartão amarelo por sua resposta aos torcedores do Newcastle Jets". Segundo a empresa, "o comportamento do molho barbecue não reflete o jeito familiar da MasterFoods" e que todos verão "o molho barbecue com um comportamento melhor no próximo jogo".

"Após esse cartão amarelo o barbecue sabe que outro cartão pode significar algum tempo no banco e uma promoção ao time titular da mostarda, ficando ao lado do ketchup", completou, da maneira mais incrível possível. Apesar da advertência, a empresa confirmou que a mascote estará no próximo jogo dos Mariners em casa, dia 29 de outubro.

A empresa patrocina os Mariners desde a primeira temporada da A-League, em 2004. Desde então, as mascotes infláveis dos produtos também são marca registrada nos jogos em casa do time.