Programa se defende de perguntas eróticas: 'Esse choque é nosso alívio'

Após ter causado polêmica ao fazer Karol Barbosa, candidata a musa do Goiás, responder perguntas eróticas e constrangedoras a versão goiana do programa Os Donos da Bola resolveu virar o jogo. Percebendo que ficou feio, soltaram um comunicado onde dizem que a atitude foi proposital e que se sentem aliviados por terem causado tamanho choque.

No programa de hoje o apresentador se explica. "Nós não sabíamos as perguntas, elas foram feitas pelo produtor do programa Leandro Oliveira". Esse, por sua vez, repete os mesmos dizeres do comunicado solto nas redes sociais. Diz que as perguntas eróticas foram feitas para que as pessoas parassem e pensassem a respeito no que as mulheres sofrem todos os dias. Sério.

Veja as declarações:

A TV Goiânia agora diz que estava fazendo uma "teste" nos Donos da Bola e afirma que ficou feliz que todos se chocaram com o caso da Musas. pic.twitter.com/HgBZCnmXH6 — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) 22 de fevereiro de 2018

Eu não sei o que é melhor na Band tentando dizer que foi tudo planejado - o apresentador que não sabe o conteúdo do próprio programa - o âncora que não sabe o nome do diretor - o “coordenador artístico” suando feito um porco e lendo TP na cara dura - a cara de pânico do âncora pic.twitter.com/pvwGdoCo4Q — Ricardo S (@RickSouza) 22 de fevereiro de 2018

Entenda

O quadro "Desafio das Musas" revoltou os torcedores do clube nas redes sociais. Questões como: "Para uma musa não sofrer dores localizadas, é importante o médico colocar compressa?", "Você é musa aberta às colocações dos outros?", "Em um clássico contra o Vila, se o juiz põe pra fora, você mete a boca?", foram realizadas para Karol, de 23 anos de idade.

