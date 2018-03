Rancor: Diego Costa rasura nome de Conte em escalação do Chelsea 

Parece que Diego Costa ainda não superou as brigas com o técnico Antonio Conte. Nesta quarta-feira, o jogador do Atlético de Madri usou as redes sociais para exibir a escalação da partida entre Chelsea e Barcelona, pela Liga dos Campeões, e rasurou o nome do comandante.

A imagem foi publicada em seu Instagram Stories e chamou atenção. Diego viveu uma série de problemas com técnico do Chelsea e, ao que tudo indica, ele não esqueceu. Em sua passagem pelo clube, Conte chegou a dizer que não contava mais com o jogador e não falaria sobre ele em suas entrevistas.

A atitude de Conte revoltou o jogador brasileiro, que resolveu deixar o Chelsea em janeiro deste ano e assinar contrato com o Atlético de Madrid. Até o momento Diego soma seis gols em 13 partidas disputadas pelo clube.

Veja o post original: