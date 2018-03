Santa Catarina lança plataforma própria de streaming de futebol

Os clubes de futebol de Santa Catarina lançaram uma plataforma própria para transmitir as partidas de futebol do Campeonato Catarinense 2018 na internet, a FCPlay TV. O canal transmite online os jogos que não estão na grade das redes de TV locais ou no SporTV a preços competitivos: uma partida custa R$ 9,90 e o pacote completo, R$ 49,90.

+ Crush: Alexandre Pato tenta conquistar famosa atriz chinesa com gols

+ Repórter é surpreendida com beijo na boca ao vivo: 'Mereço ser respeitada'

+ Site vaza imagem da camisa da seleção brasileira para a Copa da Rússia; veja

A aposta dos clubes catarinenses tem como base aa tendência de crescimento do uso da tecnologia para transmitir conteúdos de nicho. No Brasil, um exemplo é a Fish TV, com foco em pescaria, que vem ganhando espaço, mas há casos de destaque em áreas como educação e entretenimento.

Segundo Cláudio Gomes, executivo comercial do Campeonato Catarinense, nenhum outro Estado tem um canal no formato pay per view para transmitir os jogos do seu campeonato em uma plataforma própria. Ele conta que a ideia surgiu da necessidade: não houve renovação o modelo anterior, da TV fechada. "Vimos a oportunidade de criar um pay per view dos próprios clubes, que estão muito satisfeitos", afirma, lembrando que, por ser um projeto novo, ainda é preciso tempo para adaptação.

Um dos pontos positivos, diz o executivo, será identificar o valor de mercado de cada clube e do próprio campeonato. "Teremos um processo de distribuição de renda mais justo no futuro", afirma. Segundo Gomes, também é uma oportunidade de todos os clubes participantes da competição serem transmitidos e mais vistos, o que não ocorria no modelo anterior.

O executivo comenta que havia uma "demanda reprimida" devido à falta de espaço na grade de transmissão das TVs aberta e fechada. "Viemos para complementar", diz. "Esse é o futuro do futebol. O ano de 2018 foi a semente e vamos começar a ver mais resultados em 2019 e 2020". Daqui a dois anos, a projeção é obter R$ 5 milhões com a FCPlay TV.

Valores

O investimento inicial foi de R$ 500 mil, além de apoio da Federação Catarinense de Futebol, da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, do Sindicato dos Atletas, da Primer TV, produtora de conteúdo, e da Samba Tech, empresa que desenvolveu a tecnologia responsável pelo streaming.

Marcelo Costa, desenvolvedor de negócios da Samba Tech, diz que enxerga uma tendência de aproximação entre esporte e tecnologia. A ideia da FCPlay TV foi produzir um "Netflix de nicho", o que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos.

"Lá, alguns clubes têm seus próprios streamings", compara. Para ele, Santa Catarina está muito próxima disso. "É o primeiro case do Brasil e os resultados superaram as expectativas", diz, sem citar números. Costa esclarece que o objetivo da plataforma não é competir com ninguém, e sim trabalhar em conjunto, oferecendo novas possibilidades para os consumidores.