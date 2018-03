Narrador lê crítica de telespectador ao vivo e rebate; confira

O narrador Cláudio Uchôa, do SporTV, leu ao vivo a crítica de um telespectador durante a transmissão do Masters 1.000 de Miami nesta quarta-feira, 21, e lidou com bom humor com a situação.

Quando leu o comentário do telespectador Marcellus Berro no Twitter, que perguntava se era possível fazer a troca do narrador, dizendo que Uchôa era "muito ruim", o narrador respondeu de maneira engraçada. "O Marcellus, aqui, pelo jeito, é meu amigo. Daqui a pouco, seis da tarde, hora de Brasília, Marcellus, quando o Eusébio (Resende) estiver chegando.”

Não tem como trocar esse narrador...muito ruim..#MiamiNoSporTV — Marcellus Berro (@MarcellusBerro) 21 de março de 2018

Fãs de tênis que acompanhavam a partida entraram no Twitter para rebater as críticas de Marcellus e disseram que Uchôa é um dos narradores que mais entendem do esporte na atualidade. As informações foram dadas inicialmente no blog Saque e Voleio, do jornalista Alexandre Cossenza.