Após título, Palmeiras homenageia torcedora de 92 anos que tem alzheimer

Após conquistar o Campeonato Paulista pela 23ª vez na história, o Palmeiras usou as redes sociais para homenagear uma torcedora idosa de 92 anos, que tem alzheimer em estágio avançado. O clube também dedicou o troféu às vítimas do coronavírus.

Na sexta-feira, véspera da decisão com o Corinthians, o torcedor Murillo Castro postou um vídeo da senhora falando do amor pelo Palmeiras em suas redes sociais e pediu ajuda para fazer com que a publicação chegasse até o clube. "O Palmeiras é meu coração, eu amo ele. É a minha paixão, vamos ser campeão, o Corinthians vai ficar para trás (sic)", diz a bisavó de Castro.

Galera, minha bisavó tem 92 anos e sofre de alzheimer avançado e mesmo assim a paixão por seu time do coração @Palmeiras ela nunca se esquece, queria pedir a ajuda de geral pra fazer com que esse vídeo chegue ao verdão!!! Vamos dar aquela moral dando rt por favor pic.twitter.com/STumO8mtpF — Murillówisk ⓟ (@MurilloCastro__) August 7, 2020

Após garantir a taça, o Palmeiras compartilhou o vídeo e comentou. "A senhora também é a nossa paixão! É essa emoção, esse espírito que fazem de nós, a Família Palmeiras. Esse título é seu, bisa", disse.

A senhora também é a nossa paixão! É essa emoção, esse espírito que fazem de nós, a #FamíliaPalmeiras. Esse título é seu, bisa #DeFatoÉCampeão #AvantiPalestra https://t.co/3HM9AXNSkS — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) August 9, 2020

Em outra postagem, o Palmeiras dedicou a conquista aos brasileiros que faleceram por causa da covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No mesmo dia da final, o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortos por conta da pandemia.

Dedicamos o nosso título a todas famílias brasileiras que perderam entes queridos e aos que ainda estão na batalha contra a COVID-19! Todos da Sociedade Esportiva Palmeiras manifestamos solidariedade e condolências #DeFatoÉCampeão#AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/RbohkJvpcU — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) August 9, 2020

O Palmeiras foi campeão após empatar em 1 a 1 com o Corinthians e vencer por 4 a 3 nos pênaltis. Weverton pegou as cobranças de Michel Macedo e Cantillo e Patrick de Paula cobrou a última para os alviverdes, confirmando o título.