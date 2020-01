CR7 marca três e Ibrahimovic estreia sem gols: veja as reações dos torcedores

Com o retorno de Ibrahimovic ao Milan, os torcedores já projetam duelos entre o sueco e o astro Cristiano Ronaldo, da Juventus. Nesta segunda-feira, o desempenho dos dois jogadores em campo foi motivo de comparação nas redes sociais.

De um lado estava Ibrahimovic em seu retorno com a camisa do Milan. Ele foi recebido pelos torcedores do clube aos 10 minutos do segundo tempo, mas a sua atuação não foi o suficiente para o time garantir a vitória. A equipe ficou no empate sem gols com o Sampdoria.

Do outro, Cristiano Ronaldo. sobre o Cagliari. A vitória deixou a Juventus, atual campeã italiana, na liderança da liga, com 45 pontos em 18 jogos.

"Ibrahimovic mal chegou na Itália e já teve que ver o Cristiano Ronaldo marcando um hat-trick (disso ele entende) enquanto o time dele empatou em 0 a 0 com ele entrando no segundo tempo", disse um dos torcedores no Twitter. "Cristiano Ronaldo mostrando ao Ibrahimovic que manda na Itália", comentou outro internauta.

Confira a repercussão:

Zlatan: "Cristiano Ronaldo não é mais o melhor da Itália" Cristiano Ronaldo desde que Ibrahimovic chegou na Itália: 1 jogo 3 gols 1 assistência. ???????? pic.twitter.com/oPnMx8Q0Ai — FuteNews! (@futenewsoficial) January 6, 2020

Eu sinceramente não sei porque o Ibrahimovic fica forçando essa rivalidade com o CR7. São 2 grandes jogadores, se juntarem os dois, dá 5 Bolas de ouro e 5 Champions League, todas do Cristiano Ronaldo. — Libertadores da Depressão (@LIBERTADADEPRE1) January 5, 2020