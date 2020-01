TV flagra Vinícius Jr. surpreso por ter que treinar com reservas após jogo

A televisão espanhola Movistar captou um momento curioso de Vinícius Júnior logo após o término da última partida do Real Madrid, contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro se surpreendeu ao ouvir a ordem do preparador do clube de ficar e participar de um treino físico, mesmo tendo entrado em campo no jogo.

Vinícius disse um "Eu?!", assim que ouviu o pedido, depois de jogar por 20 minutos. Valverde, que entrou em campo ao mesmo tempo que o brasileiro, e Jovic, que foi a jogo depois, não receberam a ordem de participar do treino.

Mas o brasileiro atendeu o pedido e começou a correr junto com os reservas que não haviam entrado na partida. Deu dois sprints e, então, parou para argumentar com o preparador Grégory Dupont, alegando que estava cansado por ter atuado no jogo.

Os dois conversaram por alguns segundos e o profissional mostrou um relógio ao atleta, como se argumentando que precisaria correr por mais algum tempo. Mas acabou liberando o brasileiro e Vinícius foi para o vestiário. Confira o vídeo.

El preparador físico cuando acaba el partido en Getafe: 'Vini, tienes que hacer ejercicios'. Vincius: 'Yo...... no lo veo mucho'.#ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/Ff5imZkNcr — #Vamos de Movistar+ (@vamos) January 4, 2020

A partida contra o Getafe foi a 16ª de Vinícius Júnior - até agora, ele contribuiu com dois gols e uma assistência para o time, em um total de 788 minutos em campo. Recentemente, ele disse ter sido aconselhado por Marcelo que, no Real Madrid, em um dia 'se é considerado o Pelé' e no outro, 'não joga nada'.